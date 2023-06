Selenskyj hat die Feier des Tages des Sieges verschoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Gesetz über den Tag des Gedenkens und des Sieges über den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg 1939-1945 unterzeichnet, der in der Ukraine am 8. Mai begangen werden soll. Dies wurde am Montag, 12. Juni, auf der Website der Werchowna Rada bekannt gegeben.

Laut der Karte des Gesetzentwurfs wurde das Dokument heute mit der Unterschrift des Staatsoberhaupts an die Werchowna Rada zurückgegeben.

In der Begründung heißt es, dass die Ukraine als zivilisierter, friedliebender und demokratischer europäischer Staat das Andenken an die Heldentaten all derer ehrt, die gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben, sowie an alle Opfer, die vom Krieg betroffen waren – Zivilisten, Opfer der Besatzung und der Militäraktionen, Arbeiter, Untergrundkämpfer, Kinder des Krieges und andere.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Bürger der Ukraine verpflichtet sind, sich an die großen Verluste zu erinnern, die zum Sieg über den Nationalsozialismus geführt haben.

In den europäischen Ländern wird jedes Jahr am 8. Mai, dem Tag der Kapitulation Nazideutschlands, des Sieges im Krieg gedacht, indem man die Erinnerung an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs ehrt.

„Dies ist reine Geschichte, ohne ideologische Verunreinigungen. Und dies ist die Geschichte unseres Volkes, unserer Verbündeten, der gesamten freien Welt. Heute geben wir sie unserem Staat zurück“, betonte Selenskyj, als er das Dokument dem Parlament vorlegte.

Zuvor hatte Wolodymyr Selenskyj einen neuen Feiertag für den 9. Mai festgelegt. Gleichzeitig wird die Ukraine niemals den Beitrag ihres Volkes zum Sieg über den Nationalsozialismus vergessen und nicht lügen, dass der Sieg ohne die Beteiligung eines Landes oder Volkes hätte stattfinden können.

