Die Rada schlägt vor, den Tag des Sieges auf den 9. Mai zu verschieben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Abgeordnete schlagen vor, die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges vom 9. Mai auf den 8. Mai zu verlegen. Der entsprechende Gesetzentwurf Nr. 7297 wurde am 18. April im Parlament registriert.

In dem Gesetzentwurf wird vorgeschlagen, den 8. Mai als Feiertag und arbeitsfreien Tag festzulegen.

Die Verfasser des Gesetzentwurfs empfehlen dem Präsidenten, die Dekrete zu ändern, die es der Ukraine ermöglichen würden, den Europatag am 9. Mai zu feiern.

„Die Ukraine sollte der Opfer gedenken und den Tag des Sieges über den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg zusammen mit dem übrigen Europa und der gesamten zivilisierten Welt am 8. Mai begehen und den Europatag zusammen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union am 9. Mai feiern“, heißt es in der Begründung.

In den Begleitdokumenten zum Gesetzentwurf wird darauf hingewiesen, dass der Sieg über den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg (1939-1945) in den europäischen Staaten am 8. Mai gefeiert wird – dem Tag der Kapitulation Nazi-Deutschlands.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Ukraine in diesem Jahr aufgrund des Krieges zusätzliche freie Tage für Ostern, den Tag der Arbeit und den Tag des Sieges gestrichen hat – der 25. April, der 2. Mai und der 9. Mai werden Arbeitstage sein.