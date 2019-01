Ukrainische Inflationsrate lag 2018 unter zehn Prozent

Vor den wichtigen Präsidenten- und Parlamentswahlen in diesem Jahr ist die offizielle ukrainische Inflationsrate 2018 erstmals seit fünf Jahren mit 9,8 Prozent wieder unter die Zehnprozentmarke gefallen. Trotzdem wurden die ursprünglichen Prognosen von Zentralbank und Wirtschaftsministerium deutlich übertroffen.

Im Einzelnen haben sich Lebensmittel und nichtalkoholische Getränke seit 2017 um 7,8 Prozent verteuert, während sie im Monatsvergleich 1,8 Prozent mehr kosteten. Am stärksten stiegen der Statistik zufolge die Preise für Gemüse mit 27,8 (16,5) und Brot mit 21,5 (1,6) Prozent. Überdurchschnittlich teurer wurden ebenso Nudelwaren mit 14,7 (2,0), Backwaren mit 14,1 (1,2), sowie Fisch und Fischprodukte mit 11,2 (0,3) Prozent. Gleichzeitig verbilligten sich Obst um 17,0 (-0,6), Eier um 9,5 (-1,1) und Zucker um 9,3 (-1,0) Prozent.

Preissteigerungen ergaben sich nach weiteren Steuererhöhungen auch bei Alkohol- und Tabakwaren. Diese wurden im Jahresvergleich um 17,9 Prozent und im Vergleich zum November um 1,0 Prozent teurer.

Die Preise für Schuhe und Kleidung blieben den Statistikern zufolge im vergangenen Jahr mit einem geringen Anstieg um 2,0 Prozent relativ stabil und im Vergleich zum Vormonat sanken sie sogar um 2,5 Prozent.

Die Wohnkosten erhöhten sich den Angaben des Statistikamtes zufolge um 10,7 Prozent im Vergleich zum Dezember 2017 und lagen mit 0,7 Prozent leicht über dem Novemberniveau. Hervor stechen die Preissteigerungen für Gebäudeinstandhaltung und Grundstückspflege mit einem Anstieg um 23,7 (0,6), Erdgas mit 22,9 (0,0), Abwasser mit 21,2 (0,8) und Wasser mit 19,9 (0,6) Prozent.

Preisanstiege wurden im Jahresvergleich ebenfalls bei den Kosten für Restaurants und Hotels mit 13,0 (1,2), Bildung mit 13,4 (0,1), Transport mit 12,9 (-1,6) und im Gesundheitsbereich mit 8,9 Prozent (0,8) verzeichnet. Kommunikationskosten und die Preise im Erholungs— und Kulturbereich stiegen mit 15,1 (1,1) beziehungsweise 4,4 Prozent (-0,2) im Jahresvergleich ebenfalls an.

Nach 24,9 und 43,3 Prozent für 2014 und 2015 nach einer kriegsbedingten massiven Abwertung der Landeswährung Hrywnja war die offizielle Inflationsrate 2016 zunächst auf 12,4 Prozent zurückgegangen und 2017 wieder auf 13,7 Prozent gestiegen. 2018 begann mit einer Erhöhung der Stromtarife für Industrie um 8-11 Prozent. Im Juli stiegen die Tarife für den öffentlichen Nahverkehr in der Hauptstadt Kiew massiv, andere Städte zogen nach. Für den Erhalt von westlichen Krediten erhöhte die Regierung im Oktober die Erdgaspreise um mehr als 20 Prozent. Infolge dessen mussten die kommunalen Energieversorger die Tarife für Warmwasser und Fernheizung zum 1. Januar 2019 anheben, was sich in der aktuellen Teuerungsrate noch nicht widerspiegelt.

Anfang 2018 wurde der Mindestlohn erneut auf 3.723 Hrywnja (etwa 118 Euro) und zum 1. Januar 2019 auf 4.173 Hrywnja (etwa 132 Euro) erhöht. Zum 1. Juli wurden die Mindestrenten um 4,5 Prozent auf 1.435 Hrywnja (circa 47 Euro) und am 1. Dezember auf 1.497 Hrywnja (circa 48 Euro) angehoben. Die durchschnittliche Rente soll der Regierung zufolge zum 1. Juli gerade bei 2.562 Hrywnja (circa 81,3 Euro) gelegen haben. Durchschnittlich verdienten die Ukrainer im November 2017 mit 9.161 Hrywnja etwa 290 Euro brutto.

Für 2019 erwartet die Regierung aktuell Preissteigerungen von 7,4 Prozent. Die Zentralbank ist vorerst noch optimistischer und geht von 6,3 Prozent mit weiter sinkender Tendenz in den Folgejahren aus. Im Mai werden die nächsten Energiepreiserhöhungen für den Erhalt weiterer Kredittranchen des Internationalen Währungsfonds erwartet. Die Präsidentschaftswahlen finden am 31. März 2019 statt und die Parlamentswahlen sollten danach auf den 27. Oktober 2019 angesetzt werden.

Nachfolgend die Konsumentenpreise im Vergleich zum Vorjahr von 1991 bis heute, zum Vorjahresmonat von 2006 bis heute und im Vergleich zum Vormonat von 1992 bis heute.

Jahresinflationsraten seit 1991

Jahr Inflationsrate (von Dezember zu Dezember) 1991 290,0 1992 2000,0 1993 10156,0 1994 401,0 1995 181,7 1996 39,7 1997 10,1 1998 20,0 1999 19,2 2000 25,8 2001 6,1 2002 -0,6 2003 8,2 2004 12,3 2005 10,3 2006 11,6 2007 16,6 2008 22,3 2009 12,3 2010 9,1 2011 4,6 2012 -0,2 2013 0,5 2014 24,9 2015 43,3 2016 12,4 2017 13,7 2018 9,8

Konsumentenpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat seit 2006

Monat 2006 2007 2008 2009 2010 Jan. 9,8 10,9 19,4 22,3 11,1 Feb. 10,7 9,5 21,9 20,9 11,3 März 8,6 10,1 26,2 18,1 11,0 Apr. 7,4 10,5 30,2 15,6 9,7 Mai 7,3 10,6 31,1 14,7 8,5 Juni 6,8 13,0 29,3 15,0 6,9 Juli 7,4 13,5 26,8 15,5 6,8 Aug. 7,4 14,2 26,0 15,3 8,3 Sep. 9,1 14,4 24,6 15,0 10,5 Okt. 11,0 14,8 23,2 14,1 10,1 Nov. 11,6 15,2 22,3 13,6 9,2 Dez. 11,6 16,6 22,3 12,3 9,1

Monat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jan. 8,2 3,7 -0,2 0,5 28,5 40,3 12,6 14,1 Feb. 7,2 3,0 -0,5 1,2 34,5 32,7 14,2 14,0 März 7,4 1,9 -0,8 3,4 45,8 20,9 15,1 13,2 Apr. 9,4 0,6 -0,8 6,9 60,9 9,8 12,2 13,1 Mai 11,0 -0,5 -0,4 10,9 58,4 7,5 13,5 11,7 Juni 11,9 -1,2 -0,1 12,0 57,5 6,9 15,6 9,9 Juli 10,6 -0,1 0,0 12,6 55,3 7,9 15,9 8,9 Aug. 8,9 0,0 -0,4 14,2 52,8 8,4 16,2 9,0 Sep. 5,9 0,0 -0,5 17,5 51,9 7,9 16,4 8,9 Okt. 5,4 0,0 -0,1 19,8 46,4 12,4 14,6 9,5 Nov. 5,2 -0,2 0,2 21,8 46,6 12,1 13,6 10,0 Dez. 4,6 -0,2 0,5 24,9 43,3 12,4 13,7 9,8

Konsumentenpreise im Vergleich zum Vormonat seit 1992

Monat 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Jan. 285,2 73,2 19,2 21,2 9,4 2,2 1,3 1,5 4,6 Feb. 15,3 28,8 12,6 18,1 7,4 1,2 0,2 1,0 3,3 März 12,1 22,1 5,7 11,4 3,0 0,1 0,2 1,0 2,0 Apr. 7,6 23,6 6,0 5,8 2,4 0,8 1,3 2,3 1,7 Mai 14,4 27,6 5,2 4,6 0,7 0,8 0,0 2,4 2,1 Juni 26,5 71,7 3,9 4,8 0,1 0,1 0,0 0,1 3,7 Juli 22,1 37,6 2,1 5,2 0,1 0,1 -0,9 -1,0 -0,1 Aug. 8,3 21,7 2,6 4,6 5,7 0,0 0,2 1,0 0,0 Sep. 10,6 80,3 7,3 14,2 2,0 1,2 3,8 1,4 2,6 Okt. 12,4 66,1 22,6 9,1 1,5 0,9 6,2 1,1 1,4 Nov. 22,0 45,3 72,3 6,2 1,2 0,9 3,0 2,9 0,4 Dez. 35,1 90,8 28,4 4,6 0,9 1,4 3,3 4,1 1,6

Monat 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jan. 1,5 1,0 1,5 1,4 1,7 1,2 0,5 2,9 2,9 1,8 Feb. 0,6 -1,4 1,1 0,4 1,0 1,8 0,6 2,7 1,5 1,9 März 0,6 -0,7 1,1 0,4 1,6 -0,3 0,2 3,8 1,4 0,9 Apr. 1,5 1,4 0,7 0,7 0,7 -0,4 0,0 3,1 0,9 -0,3 Mai 0,4 -0,3 0,0 0,7 0,6 0,5 0,6 1,3 0,5 -0,6 Juni 0,6 -1,8 0,1 0,7 0,6 0,1 2,2 0,8 1,1 -0,4 Juli -1,7 -1,5 -0,1 0,0 0,3 0,9 1,4 -0,5 -0,1 -0,2 Aug. -0,2 -0,2 -1,7 -0,1 0,0 0,0 0,6 -0,1 -0,2 1,2 Sep. 0,4 0,2 0,6 1,3 0,4 2,0 2,2 1,1 0,8 2,9 Okt. 0,2 0,7 1,3 2,2 0,9 2,6 2,9 1,7 0,9 0,5 Nov. 0,5 0,7 1,9 1,6 1,2 1,8 2,2 1,5 1,1 0,3 Dez. 1,6 1,4 1,5 2,4 0,9 0,9 2,1 2,1 0,9 0,8

Monat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jan. 1,0 0,2 0,2 0,2 3,1 0,9 1,1 1,5 Feb. 0,9 0,2 -0,1 0,6 5,3 -0,4 1,0 0,9 März 1,4 0,3 0,0 2,2 10,8 1,0 1,8 1,1 Apr. 1,3 0,0 0,0 3,3 14,0 3,5 0,9 0,8 Mai 0,8 -0,3 0,1 3,8 2,2 0,1 1,3 0,0 Juni 0,4 -0,3 0,0 1,0 0,4 -0,2 1,6 0,0 Juli -1,3 -0,2 -0,1 0,4 -1,0 -0,1 0,2 -0,7 Aug. -0,4 -0,3 -0,7 0,8 -0,8 -0,3 -0,1 0,1 Sep. 0,1 0,1 0,0 2,9 2,3 1,8 2,0 1,9 Okt. 0,0 0,0 0,4 2,4 -1,3 2,8 1,2 1,7 Nov. 0,1 -0,1 0,2 1,9 2,0 1,8 0,9 1,4 Dez. 0,2 0,2 0,5 3,0 0,7 0,9 1,0 0,8

Quellen:

