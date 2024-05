Luftwaffe: Statt mit Shaheds greift Russland mit ballistischen Raketen und Ch-59-Raketen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Russland hat die Shaheds aus seinen Angriffswaffen ausgeschlossen und greift nun verstärkt mit ballistischen Raketen und Ch-59 Lenkraketen an.

Das sagte Ilja Jewlasch, Sprecher der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, in der Sendung der Einheitsnachrichten.

„Russland hat nun die Schahideen aus seinen Angriffswaffen ausgeschlossen und greift mehr mit ballistischen Raketen und Ch-59-Lenkraketen an. Gestern Abend wurden jedoch noch zwei Schahideen eingesetzt, die wir erfolgreich eliminiert haben“, sagte Jewlasch. Er fügte hinzu, dass die Ch-59 eine Mittelstreckenrakete mit einer Geschwindigkeit von etwa 1.000 Kilometern pro Stunde ist. Sie kann mit den Luftabwehrsystemen, über die die Ukraine verfügt, abgewehrt werden, erklärte Jewlasch. Ihm zufolge handelt es sich dabei nicht nur um Patriot, sondern auch um NASAMS und IRIS-T.

„Das ist natürlich eine ziemlich mächtige Waffe, die Bodenziele treffen kann. Sie ist auch eine Anti-Schiffswaffe. Jetzt sehen wir, dass der Feind diese Art von Raketen aktiv einsetzt. Diese Waffe sollte nicht unterschätzt werden. Die Russen haben die Intensität ihres Einsatzes dieses Raketentyps in letzter Zeit deutlich erhöht. Es gibt eine leicht verbesserte Version der Ch-59. Das ist die Ch-69“, sagte Jewlasch. Der Sprecher erklärte, dass die beiden Raketen in ihren Parametern ähnlich sind, aber die Ch-69 hat eine größere Schlagkraft und kann weiter in die Ukraine fliegen.