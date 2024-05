Das Nationale Antikorruptionsbüro und die spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft verdächtigen den Abgeordneten Klochko der illegalen Bereicherung im Wert von 11 Millionen Hrywnja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft verdächtigen einen derzeitigen ukrainischen Abgeordneten der illegalen Bereicherung im Wert von 11 Millionen Hrywnja. Ihm wurde eine Verdachtskündigung zugestellt. Nach Quellen von Suspilne in den Strafverfolgungsbehörden handelt es sich um den Abgeordneten der Partei Diener des Volkes, Andrij Klochko.

Dies teilte der Pressedienst des Nationalen Antikorruptionsbüros mit.

„Den Ermittlungen zufolge erwarb der Abgeordnete in den Jahren 2020-2021 Vermögenswerte im Wert von 25 Millionen Hrywnja, obwohl sein offizielles Einkommen und die Ersparnisse seiner Frau in diesem Zeitraum nicht mehr als 14 Millionen Hrywnja betrugen. Die Differenz zwischen dem Wert des erworbenen Vermögens und den Mitteln des Abgeordneten belief sich also auf 11 Millionen Hrywnja“, so das Nationale Antikorruptionsbüro. Zu den fraglichen Vermögenswerten gehören 3 Grundstücke in der Region Kiew, 5 Wohnungen in der Hauptstadt, 2 Nichtwohngebäude sowie Autos der Marken Tesla und Mersedes-Benz, so das Nationale Antikorruptionsbüro.

Den Ermittlungen zufolge hat der Abgeordnete, der dem Nationalen Antikorruptionsbüro gemeldet wurde, den größten Teil dieses Besitzes auf den Namen naher Verwandter registriert, um die Existenz dieses Besitzes zu verschleiern, während er sich das Recht vorbehielt, über ihn in vollem Umfang zu verfügen.

Die Handlungen des Verdächtigen werden gemäß Artikel 368-5 des Strafgesetzbuches der Ukraine eingestuft, so die Erklärung.

Nach Angaben des Nationalen Antikorruptionsbüros „wurde das Verbrechen nach der Veröffentlichung von journalistischen Untersuchungen, insbesondere durch das Team von Bihus.Info, sowie mit Hilfe der Nationalen Agentur für die Verhinderung von Korruption aufgedeckt.“

Klochko ist Mitglied des Ausschusses der Werchowna Rada für die Organisation der Staatsgewalt, der lokalen Selbstverwaltung, der regionalen Entwicklung und der Stadtplanung.