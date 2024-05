Russen vertreiben gewaltsam Bewohner der besetzten Region Cherson - Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die russische Besatzungsverwaltung treibt die Bewohner von Hola Prystan, Kokhany und Hladkivka in der Region Cherson gewaltsam aus.

Dies berichtet das Nationale Widerstandszentrum.

Die russischen Invasoren transportieren die Bevölkerung in Bussen ab, die aus Schulen und Transportunternehmen stammen. Die Bevölkerung wird vorübergehend in Siedlungen im Süden der Region Cherson und auf der Krim untergebracht.

„Die Räumlichkeiten, in denen sie untergebracht sind, sind absichtlich überfüllt und in schlechtem Zustand, um weiter für den Umzug nach Russland zu agitieren und die Männer zu ermutigen, sich für den Militärdienst zu melden und sich weiter in die Reihen der Besatzungsarmee zu begeben“, schreibt das Nationale Widerstandszentrum.

„Auf diese Weise machen die Invasoren Häuser und Wohnungen frei, um russische Invasoren, Angestellte der russischen Verwaltungen und Russen, die in bestimmte Siedlungen umziehen wollen, unterzubringen.“ Inzwischen, so der Widerstand, haben die Invasoren ein Netz auf der Straße P57 auf dem Abschnitt Hola Prystan-Tavriyske aufgestellt. Die Netze sind an Bäumen und Pfählen entlang der Straße befestigt. Sie wollen die Fahrzeuge vor ukrainischen Drohnen schützen.