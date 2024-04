Der Leiter der Münchner Konferenz kommentiert die Weigerung von Scholz, der Ukraine Taurus-Raketen zu liefern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Gazeta.ua ​

Die Position von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Unzulässigkeit der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine wird immer unklarer.

Dies erklärte der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Goisgen. Er appellierte an Scholz, seine Weigerung zu überdenken, nachdem die USA ATACMS-Raketen an die Ukraine geliefert haben, berichtet RND.

„In diesem Zusammenhang wird die Entscheidung des Bundeskanzlers, keine Taurus-Raketen an die Ukraine zu liefern, immer unklarer. Jetzt sehen wir, dass ähnliche amerikanische Waffen – ATACMS – eine große Wirkung haben“, sagte der Diplomat.

Er wies darauf hin, dass die Ausbildung des ukrainischen Militärs am Taurus-System schon vor langer Zeit hätte beginnen können, um es in Betrieb zu nehmen, ohne dass Bundeswehrsoldaten geschickt werden müssten.

„Wir Europäer haben in den letzten Wochen schmerzlich feststellen müssen, dass unsere Waffenlieferungen an die Ukraine nicht ausreichen, um die brutale Aggression Russlands zu stoppen“, so Goisgen.

Er ist überzeugt, dass Wladimir Putin nur dann zu Verhandlungen bereit ist, wenn er überzeugt ist, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann.