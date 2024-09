Selenskyj traf in Ramstein ein und wird anschließend zu einem Wirtschaftsforum nach Italien reisen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Am Morgen des 6. September traf Selenskyj auf einem Luftwaffenstützpunkt in Deutschland ein, um persönlich an der 24. Dies teilte er auf seinem Telegram-Account mit

Am Morgen des 6. September ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einem Luftwaffenstützpunkt in Deutschland eingetroffen, um persönlich an der 24. Sitzung der Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine im Ramstein-Format teilzunehmen.

Das kündigte der Staatschef auf seinem Telegram-Account an.

„Ich werde an der Sitzung der Gruppe teilnehmen und mich mit den Verteidigungsministern der Vereinigten Staaten und Deutschlands, Lloyd Austin und Boris Pistorius, treffen. Außerdem werde ich separate Gespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz führen“, kündigte der Präsident an. Nach Ramstein wird Selenskyj nach Italien reisen, um am Ambrosetti International Economic Forum teilzunehmen und sich mit italienischen Wirtschaftsvertretern zu treffen sowie Gespräche mit der Vorsitzenden des italienischen Ministerrats, Giorgia Meloni, zu führen.

Selenskyj erläuterte die Hauptziele von Ramstein und der Gespräche mit den Verbündeten: „Wir brauchen alle Waffen aus den bereits angekündigten Unterstützungspaketen, um endlich die Kampfbrigaden zu erreichen. Und wir brauchen starke, langfristige Lösungen von unseren Partnern.“

Die Nachricht wird ergänzt durch..