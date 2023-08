Scholz will noch über Taurus-Lieferungen nachdenken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bundeskanzler Olaf Scholz ist in der Frage der Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine noch unentschlossen, berichtet die Tagesschau.

„Wie in der Vergangenheit werden wir jede Lösung, die funktioniert, die sinnvoll ist, sehr sorgfältig prüfen, was unser Beitrag sein kann“, sagte Scholz am Sonntag.

Das gelte auch für die Taurus-Lieferung, so Scholz.

Der Bundeskanzler bestätigte einen Bericht, wonach auch über eine technische Begrenzung der Reichweite der Raketen nachgedacht werde, wollte aber in dieser Frage nicht voreilig sein.

Scholz wies Vorwürfe der Unentschlossenheit zurück.

Er sagte, die meisten Bürger hielten es für richtig, dass nicht jede Anfrage nach Nachschub sofort mit „Ja“ beantwortet werde.