Selenskyj traf sich mit dem deutschen Außenminister Berbock und besprach Waffenlieferungen an die Ukraine

Insbesondere sprachen die Parteien über die gemeinsame Initiative des deutschen Außen- und Verteidigungsministers, zusätzliche Patriot- und andere Luftabwehrsysteme für die Ukraine zu beschaffen

Heute, am 21. Mai, traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit der deutschen Außenministerin Annalena Burbock in Kiew zusammen. Die Parteien sprachen über die Lage an der Front und den dringenden Bedarf der Ukraine an Waffen.

Dies teilte der Pressedienst des Präsidialamtes mit.

Insbesondere sprachen sie über die gemeinsame Initiative des deutschen Außen- und Verteidigungsministers, zusätzliche Patriot- und andere Luftabwehrsysteme für die Ukraine zu beschaffen. Sie sprachen auch über die Möglichkeit, dass in naher Zukunft zusätzliche deutsche Flugabwehrraketensysteme den ukrainischen Luftraum schützen werden.

Das Staatsoberhaupt verwies auf die Unterstützung Deutschlands für die ukrainische „Friedensformel“ und die Zusage von Bundeskanzler Olaf Scholz, persönlich am Weltfriedensgipfel teilzunehmen, der am 15. und 16. Juni in der Schweiz stattfindet.

Am 21. Mai traf die deutsche Außenministerin Annalena Burbock in Kiew ein. Dies ist ihr siebter Besuch in der Ukraine seit dem Beginn der russischen Invasion in großem Stil.