Luftwaffe erwartet F-16 "nach Ostern"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ersten F-16-Kampfjets werden in der Ukraine „nach Ostern“ erscheinen. Diese Aussage machte der Sprecher der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Ilja Jewlasch in der Sendung News Live am Mittwoch, den 1. Mai.

Der Moderator fragte Jewlasch, ob es ungefähre Richtwerte gebe, wann die F-16 auf dem Territorium der Ukraine zum Einsatz kommen werden.

„Ja, die gibt es – nach Ostern“, antwortete der Sprecher der Luftwaffe mit einem Lächeln.

Er stellte klar, dass das Militär kein Geheimnis aus den Terminen macht, denn das Datum der Auslieferung der Flugzeuge hat sich bereits mehrfach geändert.

„Unsere Aufgabe ist es, bereits mit dem zu arbeiten, was uns zur Verfügung gestellt wird. Wir sind nicht direkt für die Lieferungen verantwortlich. Das ist bereits eine Frage für die oberste militärische und politische Führung. Wenn sie in die Ukraine kommen, werden wir auf jeden Fall mit Ihnen darüber sprechen“, fügte Jewlasch hinzu.