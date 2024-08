Der Präsident bestätigte die Ankunft der F-16 in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Selenskyj wünschte den Luftstreitkräften und allen unseren Soldaten, den Stolz der Ukrainer auf unsere Kampfflugzeuge zu spüren und der Ukraine genau solche Kampfergebnisse zu bringen, die unseren Sieg näher bringen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am 4. August, dass westliche F-16-Kampfjets in der Ukraine eingetroffen seien. Das sagte er in einem Telegram am Sonntag, den 4. August.

„F-16 in der Ukraine. Wir haben dies sichergestellt. Ich bin stolz auf alle unsere Jungs, die diese Flugzeuge qualitativ beherrschen und sie bereits für unseren Staat einsetzen“, sagte der Präsident.

Das Staatsoberhaupt bedankte sich auch beim ukrainischen Team für das Ergebnis, bei allen Partnern, die wirklich effektiv mit den F-16 geholfen haben, und bei den ersten Staaten, die unsere Anfrage für die Flugzeuge akzeptiert haben – Dänemark, die Niederlande, die Vereinigten Staaten und alle unsere Partner.

„Wir wissen Ihre Unterstützung zu schätzen! Und ich wünsche unserer Luftwaffe, all unseren Soldaten, dass sie den Stolz der Ukrainer auf unsere Kampfflugzeuge spüren und der Ukraine genau solche Kampfergebnisse bringen, die uns den Sieg bringen werden – unseren gerechten Frieden für die Ukraine“, fügte Selenskyj hinzu.

Wir erinnern uns, am Mittwoch, den 31. Juli, berichteten die Medien über die Ankunft der ersten Charge von F-16-Kampfflugzeugen der westlichen Verbündeten in der Ukraine, aber ihre Anzahl wurde nicht genannt. Später tauchte das erste wahrscheinliche Foto des Kampfjets am Himmel der Ukraine auf.