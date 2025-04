Die Region Cherson hat das Einschalten von Lichtern in der Nacht zu Ostern verboten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die lokalen Behörden haben beschlossen, die Sicherheitsmaßnahmen in der Region aufgrund möglicher Provokationen durch Russen zu verstärken.

In der Region Cherson wurde ein spezielles Regime der Lichtverhüllung in der Osternacht eingeführt – es ist verboten, Lichter in den Straßen und Häusern einzuschalten. Dies berichtete der Leiter der örtlichen regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin am Samstag, den 19. April im Telegram.

Ihm zufolge fand am Vorabend des Osterfestes eine Sitzung des Verteidigungsrates der Region Cherson statt. Die lokalen Behörden beschlossen, die Sicherheitsmaßnahmen wegen möglicher Provokationen durch die Russen zu verstärken. Die Zahl der Ordnungskräfte, die in den Siedlungen der Region patrouillieren werden, wird erhöht werden.

„Zweitens – in der Region gibt es ein spezielles Regime der Lichtmaskierung in der Zeit von 21:00 bis 05:00. In dieser Zeit ist es verboten, die Straßenbeleuchtung und die Lichter in den Wohnhäusern einzuschalten“, schrieb Prokudin und forderte die Bewohner auf, vorsichtig zu sein und auf Alarme zu reagieren.

Wir erinnern daran, dass die Polizei die Sicherheitsmaßnahmen für die Osterfeiertage verstärkt. In Kiew wird die Ausgangssperre in der Osternacht unverändert gelten, die nächtlichen Gottesdienste in den Kirchen werden im Modus der Online-Übertragung abgehalten.

