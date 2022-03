Kuleba beschrieb das Sicherheitsgarantiemodell der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net

Der wichtigste Vorschlag der Ukraine in ihren Verhandlungen mit Russland sind Sicherheitsgarantien. Was genau Kiew fordert, erläuterte Außenminister Dmytro Kuleba in einem am Freitag, 18. März, veröffentlichten Interview mit UP.

„Unser wichtigster Vorschlag sind Sicherheitsgarantien. Das ist es, worum sich alles dreht und ohne das es keine Vereinbarungen geben kann. Das ist der Schlüssel. Wir alle haben die traurigen Erfahrungen mit dem Budapester Memorandum studiert. Wir alle wissen, dass die Ukraine in einem Sicherheitsvakuum lebt, und dieses Vakuum hat Russland dazu veranlasst, in den Krieg zu ziehen, in dem Glauben, dass sich niemand für uns einsetzen wird und wir selbst nicht in der Lage sein werden, uns zu verteidigen“, sagte Kuleba.

Gleichzeitig räumte er ein, dass Russland teilweise Recht habe, wenn es behaupte, dass niemand für die Ukraine kämpfe. „Damit haben wir nicht gerechnet. Aber gleichzeitig hat sie sich geirrt, denn wir werden sehr ernsthaft mit Waffen, mit Finanzen und politisch unterstützt“, sagte der Minister.

Seiner Meinung nach hat sich Russland völlig verkalkuliert, als es dachte, die Ukrainer würden keinen Widerstand leisten

„Die Ukraine leistet heftigen Widerstand. Und es sollte klar sein, dass unsere Hauptargumente in den Verhandlungen im Moment nur unser Widerstand, die Waffen, die unsere Partner uns geben, und die Sanktionen, die sie gegen Russland verhängen, sind. Das sind die drei Argumente, die unsere Position in den Verhandlungen stärken“, sagte der Außenminister.

Der Außenminister wies darauf hin, dass das Verhandlungsteam und die Experten die Erfahrungen verschiedener Länder mit Sicherheitsgarantien untersuchen. Seiner Meinung nach ist ein neues Szenario für die Ukraine erforderlich.

„Wir sind auf der Suche nach unserem optimalen Modell, und dieses Modell beruht auf zwei Grundprinzipien. Der erste Grundsatz ist die Unverletzlichkeit der territorialen Integrität der Ukraine. Rechtlich gesehen ist dies absolut kein Verhandlungsgegenstand. Und das zweite Prinzip sind strenge Sicherheitsgarantien“, sagte Kuleba.