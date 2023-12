Kyivstar hat den Zugang zu den SMS-Diensten wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ab 11:00 Uhr am 18. Dezember hat Kyivstar den Zugang zu den SMS-Diensten wieder aufgenommen, auch im internationalen Roaming. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Die Kunden haben auch Zugang zu Sprachkommunikationsdiensten, mobilem Datentransfer und Home Internet Service. Mit der Wiederherstellung des Zugangs zu M2M-Diensten für Geschäftskunden wurde bereits begonnen.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass es in einigen Siedlungen, insbesondere in Kiew, immer noch lokale Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit von Home Internet gibt. Alle verfügbaren Mitarbeiter, auch aus anderen Regionen und Oblasten, wurden eingesetzt, um den Dienst so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Die technischen Arbeiten werden schrittweise und unter Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen durchgeführt.

Kyivstar erinnert daran, dass es notwendig ist, das Telefon neu zu starten oder den „Luftmodus“ ein- und auszuschalten, wenn die SIM-Karte nicht im Netz registriert ist. Außerdem hilft es, das Netz in den Einstellungen des Telefons auszuwählen.

Wie berichtet, werden die Boni und Entschädigungen für Abonnenten, die aufgrund des Hackerangriffs keine Kommunikationsdienste nutzen konnten, erst dann ausgezahlt, wenn das Netz vollständig stabilisiert ist und alle Dienste wieder zur Verfügung stehen.