Kyjiwvodokanal hat die Information über die Tariferhöhung dementiert: es gab einen technischen Fehler

„Kyjiwvodokanal hat die Information dementiert, dass es angeblich die Tarife für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung erhöht hat“, sagte das Unternehmen. „Heute begannen Informationen in den sozialen Medien und auf Telegram-Kanälen aufzutauchen, dass Kyjiwvodokanal angeblich die Tarife für die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung um das Vierfache erhöht habe“, hieß es in der Erklärung. Kyjiwvodokanal versichert, dass diese Information nicht wahr ist. Die Tarife für die zentralisierte Wasserversorgung und Abwasserentsorgung für die Bevölkerung werden auf dem Niveau der Tarife vom 24. Februar 2022 angewandt. „Die Diskrepanzen bei den Gebühren wurden durch einen technischen Fehler bei der Verarbeitung von Informationen in den Zahlungssystemen verursacht. Das Abrechnungssystem von Kyjiwvodokanal gibt die Gebühren korrekt wieder. Wir raten den Verbrauchern, heute keine Zahlungen zu leisten, bis das Problem behoben ist“, so das Unternehmen. Zur Erinnerung: Kyjiwvodokanal hat von der japanischen Regierung Ausrüstung für die Trinkwasseraufbereitung und die Notsanierung der Kanalisation erhalten.