Kyslyzja bei der UN benennt Sicherheitsbedingungen im KKW Saporischschja

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Grundsätze der nuklearen Sicherheit in dem vom russischen Militär beschlagnahmten Kernkraftwerk Saporischschja sollten dessen vollständige Entmilitarisierung und Räumung vorsehen. Dies erklärte der ständige Vertreter der Ukraine bei den Vereinten Nationen, Serhij Kyslyzja, in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates.

Kyslyzja betonte, dass die Russische Föderation die Anlage in Saporischschja weiterhin aktiv für militärische Zwecke nutze und etwa ein halbes Tausend Soldaten und 50 schwere Waffen in der Anlage stationiert habe. Ihm zufolge werden in den Turbinenhallen der Kraftwerksblöcke 1, 2 und 4 nicht nur russische Militärtechnik, sondern auch Munition und Sprengstoff gelagert.

In seiner Rede vor dem UN-Sicherheitsrat erklärte der Diplomat, dass die Ukraine die fünf vom Generaldirektor der IAEO, Raphael Grossi, formulierten Grundsätze für die nukleare Sicherheit des KKW ZNPP berücksichtige.

„Diese Grundsätze müssen jedoch durch die Forderung nach einer vollständigen Entmilitarisierung und Räumung der Anlage ergänzt werden“, betonte der Post-Vorsitzende.

Dazu gehören laut Kyslyzja:

abzug der Truppen und des illegalen russischen Personals aus dem KKW , * Garantien für eine ununterbrochene Stromversorgung des Kraftwerks von dem von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebiet aus, * ein humanitärer Korridor zur Gewährleistung der Rotation des Verwaltungs-, Betriebs- und Wartungspersonals des KKW , um es in einem sicheren Zustand zu halten.

Kyslyzja fügte hinzu, dass die Ukraine darauf bestehe, dass diese Elemente in eine neue Resolution des IAEO-Gouverneursrats aufgenommen werden, falls das Dokument auf der nächsten Sitzung zur Verabschiedung vorgeschlagen wird.