Ein Lagerhaus mit iranischen Raketen wurde in der russischen Region Wolgograd angegriffen - CPJ

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In dem Arsenal in der Ortschaft Kotluban lagerten einige iranische ballistische Raketen sowie Abschussvorrichtungen für diese.

In der Siedlung Kotluban in der Region Wolgograd der Russischen Föderation wurde ein Munitionsarsenal der Hauptdirektion für Raketen- und Artilleriebewaffnung des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation angegriffen. Dies berichtete Andrej Kovalenko, Leiter des Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation, am Sonntag, den 29. September in Telegram.

„Einige iranische ballistische Raketen wurden dort aufbewahrt, ebenso wie die Abschussvorrichtungen dafür“, sagte er.

In der Nacht berichteten Anwohner von einem starken Feuer und einer Detonation.

Wir werden daran erinnern, dass in dieser Nacht in mehreren Regionen Russlands eine Luftbedrohung ausgerufen wurde, bei der Explosionen in der Nähe des Militärflugplatzes in Jeisk in der Region Krasnodar zu hören waren. Auch in den Regionen Rostow, Woronesch und Wolgograd gab es Explosionen.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, dass russische Regionen in der Nacht von 125 ukrainischen Drohnen angegriffen worden sein sollen.