Im Laufe des Tages wurden 1.130 russische Kämpfer in der Ukraine getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen vom 24. Februar 2022 bis zum 21. Februar 2024 belaufen sich vorläufig auf 406.080 (+1130) getötete Menschen (in Klammern sind die Daten für den Vortag, den 20. Februar). Diese Daten hat am Mittwoch, den 21. Februar, der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Morgen bekannt gegeben.

Darüber hinaus hat die Armee des Aggressors Land während der Invasion der Ukraine in vollem Umfang verloren: