Lawrow: Es gibt Hoffnung auf einen Kompromiss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat erklärt, dass es bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine Hoffnung auf einen Kompromiss gibt. Dies sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender RBC.

„Ich lasse mich von den Einschätzungen unserer Verhandlungsführer leiten. Sie erklären, dass die Verhandlungen aus offensichtlichen Gründen nicht einfach sind, aber dennoch besteht eine gewisse Hoffnung auf einen Kompromiss“, sagte Lawrow.

„Im Rahmen der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gibt es bestimmte Formulierungen, die kurz vor einer Einigung stehen. Der neutrale Status der Ukraine wird in den Gesprächen nun ernsthaft in Verbindung mit den Forderungen Russlands nach Sicherheitsgarantien erörtert… Darüber wird jetzt bei den Gesprächen gesprochen, es gibt ganz konkrete Formulierungen, die meiner Meinung nach nahe an einer Einigung sind“, fügte Lawrow hinzu.

Der russische Außenminister wies darauf hin, dass Russland aus Rücksicht auf den Verhandlungsprozess keine konkreten Formulierungen zu den Garantien und der Neutralität der Ukraine nenne.

„Der Geschäftsgeist, der nicht sofort, nicht leicht, aber doch allmählich entsteht – und ich hoffe, er wird sich durchsetzen – gibt Hoffnung, dass wir uns in dieser Frage konkret einigen können. Es ist zwar klar, dass eine isolierte Neutralitätserklärung und die Ankündigung von Garantien ein bedeutender Schritt nach vorn wäre, aber das Problem ist viel umfassender“, sagte Lawrow.

Er wies auch darauf hin, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj selbst kürzlich eine Reihe „interessanter Aussagen“ gemacht habe, insbesondere, dass niemand auf die Ukraine in der NATO-Operation warte…