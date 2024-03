Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Dozent für Informatik an einer Universität in Saporischschja wurde für schuldig befunden, Informationen über die Dislozierung der Streitkräfte der Ukraine verbreitet zu haben. Er wurde zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Dies teilte der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag, den 21. März mit.

Vor Gericht wies die Staatsanwaltschaft nach, dass der Mann absichtlich einen „Beobachtungspunkt“ auf seiner eigenen Datscha in der Nähe der Kollisionslinie bei Saporischschja eingerichtet hatte.

Unter dem Deckmantel eines Datscha-Bewohners besuchte er ungehindert die Gartengemeinschaft und sammelte heimlich Informationen über die Standorte der Versetzungen sowie über die Bewegungen der ukrainischen Verteidiger und der militärischen Ausrüstung in Richtung Saporischschja. Die gesammelten Daten wurden per Telegram an den russischen Vertreter gesendet.

Der Mann richtete einen „Beobachtungspunkt“ auf seiner Datscha ein

Wir erinnern daran, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine den Informanten des FSB der Russischen Föderation enttarnt hat, der die Bewegung von Militärkolonnen der Verteidigungskräfte durch das Gebiet von Mykolajiw ausspioniert hat. Um Informationen zu sammeln, richtete der Mann einen „Beobachtungspunkt“ in seiner Wohnung ein.

