Die lettische Außenministerin ist einen Halbmarathon gelaufen, um Spenden für die Ukraine zu sammeln

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Baiba Braže lief mit der Nummer 815, die die Anzahl der Tage angibt, die die Ukraine sich in einem ausgewachsenen Krieg verteidigt.

Die lettische Außenministerin nahm am Rigaer Halbmarathon teil, um Spenden für Drohnen für die Ukraine zu sammeln, und legte die Halbmarathondistanz von 21 Kilometern zurück.

Baiba Braže gab am Samstag bekannt, dass sie sich für die 21-Kilometer-Distanz angemeldet hat, die ihr erster Halbmarathon sein wird. Sie wird mit der Nummer 815 laufen, die für die Anzahl der Tage steht, die die Ukraine im totalen Krieg in der Defensive ist.

Am Sonntag berichtete Brazhe, dass sie die von ihr gewählte Strecke zurückgelegt hat und bedankte sich für die Unterstützung.

„Wir haben bereits fast 10.000 Euro gesammelt. Lassen Sie uns noch etwas mehr tun“, schrieb sie.

Nach ihren Angaben haben insgesamt etwa 34 Tausend Menschen an dem Rennen teilgenommen. Der Drohnenlauf wird in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Botschaft in Lettland organisiert.