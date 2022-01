In den letzten 24 Stunden gab es im Donbass fünf Zwischenfälle mit Beschuss und Verletzten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden wurden im Donbass im Gebiet der Operation der Vereinten Streitkräfte fünf Verstöße gegen die Waffenstillstandsregelung verzeichnet. Dies wurde in einem morgendlichen Briefing durch das Joint Forces Operation Headquarters mitgeteilt.

„In Richtung Awdijiwka eröffneten die Separatisten das Feuer mit automatischen und Maschinengewehr-Panzerabwehrgranaten. In der Nähe von Marinka beschoss der Feind die Stellungen der ukrainischen Verteidiger mit Panzerabwehrgranaten und Handfeuerwaffen. In der Nähe von Schyrokyne feuerte der Feind großkalibrige Maschinengewehre und Handfeuerwaffen ab“, heißt es in dem Bericht.

Ebenfalls in der Nähe des Dorfes Pyshchevik setzte der Feind ein unbemanntes Luftfahrzeug ein, das zum Abwurf von VOG-17-Granaten verwendet wurde.

In der Folge wurden zwei Soldaten verwundet. Sie werden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Gesundheitszustand des einen Soldaten ist zufriedenstellend, der des anderen ist mittelschwer.

Die ukrainischen Verteidiger erwiderten das Feuer und zwangen den Feind, den Beschuss einzustellen, so das Hauptquartier weiter.

