Licht für siebentausend Familien in der Region Donezk - DTEK

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden haben DTEK-Notfallteams 6,8 Tausend Familien in vier Siedlungen in der Region Donezk wieder mit Licht versorgt, wie das Unternehmen am Sonntag, den 30. Oktober, auf seiner Website mitteilte.

So konnte die Stromversorgung in einigen Dörfern wiederhergestellt werden, die von regelmäßigem Beschuss durch russische Invasoren betroffen waren.

Derzeit sind noch 79 Siedlungen in der Region Donezk ohne Strom, zu denen die Spezialisten des Energieversorgers keinen Zugang haben, um ihre Arbeit zu verrichten.