Die Lieferungen aus der Nord Stream-Pipeline wurden gestoppt

Die Lieferungen aus der Nord Stream-Pipeline wurden für zehn Tage, vom 11. bis 21. Juli, gestoppt. Dies berichtete die russische Publikation TASS am Sonntag, den 10. Juli.

Es hieß, dass präventive Wartungsabschaltungen der Pipeline einmal im Jahr durchgeführt werden und die gesamte Gasproduktions- und Lieferkette betreffen. Die vorbeugende Wartung der Gaspipeline hat jedoch noch nie eine solche Aufmerksamkeit auf sich gezogen“.

Es wird berichtet, dass der Betreiber den Zeit- und Arbeitsplan mit den Gastransportpartnern im Voraus abgestimmt hat.

Somit bleibt der einzige Weg für russische Gaslieferungen nach West- und Mitteleuropa das ukrainische Gastransportsystem. Gasprom berichtet, dass die Ukraine angeblich Anfragen für etwa 40 Millionen Kubikmeter pro Tag bestätigt hat.

Nord Stream ist eine Gaspipeline von Russland nach Deutschland, die auf dem Grund der Ostsee verläuft. Mit dem Bau der Pipeline wurde 2010 begonnen, und im Herbst 2012 begann das Gas durch beide Leitungen zu strömen. Die maximale Transportkapazität der Gaspipeline beträgt 55 Milliarden Kubikmeter pro Jahr.

Am 14. Juni reduzierte Gasprom die Gaslieferungen über Nord Stream von 167 auf 100 Millionen Kubikmeter pro Tag und begründete dies mit der verzögerten Reparatur von Gaspumpanlagen durch das deutsche Unternehmen Siemens. Das Unternehmen sagte, dass sie in einem Werk in Kanada repariert wurden und nun wegen der Sanktionen des Landes gegen Russland nicht zurückgeschickt werden können…