Liman ist vollständig entlastet - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Nachmittag des 2. Oktober kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj die vollständige Räumung des Liman in der Region Donezk von russischen Angreifern an.

Quelle: Selenskyj in einer Videoansprache

Selenskyjs direkte Rede: „Ab 12:30 Uhr ist Lyman vollständig geräumt. Dank unseres Militärs, unserer Krieger.

Ruhm für die Ukraine!“

Quelle: Der Liman wurde von den Russen als einer der Stützpunkte für den Angriff auf Slowjansk genutzt.

Durch die Einnahme des Liman können die Streitkräfte auch die Straße von Swatove nach Kreminna unter Beschuss nehmen, die für die Versorgung der russischen Gruppe im südwestlichen Sektor der Region Luhansk wichtig ist.

Am Samstag wurde eine ukrainische Flagge am Eingang der Stadt Lyman, Region Donezk, aufgestellt.

Das russische Verteidigungsministerium kündigte den Rückzug der Truppen aus Lyman an. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar berichtete jedoch, dass die Kämpfe in Lyman noch andauern.