"Das linke Auge kann nicht sehen, der Schnabel blutet": ein Steinadler aus Pokrowsk wird in Dnipro behandelt: SOZIALES | VIDEO NACHRICHTEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Ein aus Pokrowsk, Gebiet Donezk, geretteter Vogel wird in einer Tierklinik in Dnipro behandelt. Anfang August schlug eine russische S-300-Rakete in dem Haus ein, in dem der Vogel auf dem Dachboden nistete.

Die Ornithologin Veronika Konkova sagte, der Vogel habe nach dem Beschuss auf den Trümmern gesessen. Die Menschen brachten den Vogel in eine örtliche Tierklinik, sagte Veronika. Dort wurde bei dem Vogel eine Kopfverletzung diagnostiziert.

„Wir konnten ihn aufheben. Das ist bereits ein Zeichen dafür, dass es dem Vogel nicht gut geht. Sein Auge war eindeutig beschädigt und aus seinem Schnabel floss Blut. Dann haben wir im Internet nach Informationen darüber gesucht, um was für einen Vogel es sich handelt, was er frisst, und haben Mäuse für ihn gefangen“, sagte der Spezialist gegenüber Suspilne Dnipro.