Litauen hat der Ukraine eine neue Ladung militärischer Ausrüstung geliefert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Litauen hat eine neue Ladung militärischer Ausrüstung an die Ukraine übergeben, darunter Gabelstapler, Anhänger und Klappbetten für die ukrainische Armee.

Dies teilte der Pressedienst des litauischen Verteidigungsministeriums mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass Litauen in diesem Monat auch 14 Einheiten gepanzerter Mannschaftstransporter M113, Luftabwehrsysteme mit kurzer Reichweite und Raketen, Drohnenabwehrsysteme, Drohnenstörsender, Geländewagen mit Ersatzteilen, Gewehre, Munition, Rauchgranaten und andere militärische Ausrüstung an die Ukraine liefern will.

Auf Bitten der Ukraine hat Litauen bereits 155 mm Munition, gepanzerte Mannschaftstransporter M577, Drohnenabwehrsysteme, Winterausrüstung und -kleidung, Munition für Panzerabwehrgranatwerfer Carl Gustaf, Fernzündsysteme RISE-1, Generatoren und Teile für das leichte Kampfflugzeug L-39ZA Albatros gespendet.

Seit Beginn des Krieges hat Litauen der Ukraine Militärhilfe in Höhe von über 641 Millionen Euro geleistet. Die gesamte Unterstützung Litauens übersteigt eine Milliarde Euro.