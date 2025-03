Die Luftabwehr gegen russische Drohnen war in Kiew im Einsatz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend des 10. März hat die russische Armee Angriffsdrohnen in der Ukraine eingesetzt. Es wurden Luftabwehrmaßnahmen in der Hauptstadt und in einigen Regionen gemeldet.

Quelle: Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko

Direkte Rede: „Die Luftabwehrkräfte sind in der Hauptstadt am linken Ufer und im Bezirk Holosiivskyj im Einsatz.

Bleiben Sie in den Schutzräumen!“

Aktualisierung: Um 01:49 Uhr haben die Behörden die Aufhebung des Luftangriffsalarms bekannt gegeben.