Die Luftabwehr zerstörte 34 von 35 "Shahedin"

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Luftabwehr hat in der Nacht zum 21. Dezember in verschiedenen Richtungen 34 von 35 abgefeuerten Kampfdrohnen der Russen abgeschossen. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Drohnen in Wellen zu verschiedenen Zeiten angegriffen haben, in der Zeit von 20:00 Uhr am 20. Dezember bis 03:30 Uhr am 21. Dezember.

Die Russen starteten Drohnen vom Typ Shahed aus drei Richtungen: Chauda, das auf der besetzten Krim liegt, Primorsko-Achtarskoje und Kurskoje, das in Russland liegt.

An der Abwehr des Angriffs waren die taktische Luftfahrt, Flugabwehrraketen und mobile Feuergruppen der ukrainischen Luftwaffe und der Verteidigungskräfte beteiligt.

Die Luftabwehr arbeitete in den Regionen Kiew, Dnipropetrowsk, Winnyzja, Tscherkassy, Cherson, Saporischschja, Mykolajiw, Chmelnyzkyj, Sumy, Poltawa, Tschernihiw und Kirowohrad.

Wir erinnern daran, dass die Luftverteidigung in der Nacht vom 20. Dezember 18 von 19 „Shaheds“ zerstört hat. Es wurde auch berichtet, dass alle feindlichen Drohnen, die am 19. Dezember versuchten, die Hauptstadt anzufliegen, auf ihrem Weg nach Kiew von der Luftabwehr getroffen wurden.