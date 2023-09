Der Luftalarm hat sich auf das Zentrum und den Norden des Landes ausgeweitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den meisten Regionen der Ukraine wurde ein Luftalarm ausgerufen. Der Feind greift das Territorium des Landes mit Drohnen und Raketen an. Dies meldet am Montag, den 25. September, die Luftwaffe der Ukraine Armed forces of Ukraine.

„Raketen zwischen den Regionen Kirowohrad und Mykolajiw, die Richtung des Ereignisses! Der Kurs kann sich ändern“, warnte das Militär.

Es wird darauf hingewiesen, dass Explosionen auf dem Gebiet von Odessa zu hören waren.

Auch die Bedrohung der Ballistik – Dnipropetrowsk, Kirowohrad Regionen.

Das Militär erinnert daran, dass es verboten ist, die Arbeit der Luftabwehr zu schießen.