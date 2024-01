Die Luftverteidigungskräfte haben acht Shahed-136/131 Kamikaze-Drohnen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben in der Nacht vom 28. auf den 29. Januar acht Shahed-136/131 Kamikaze-Drohnen auf das Territorium der Ukraine abgeschossen. Die Luftverteidigungskräfte haben alle feindlichen Luftziele zerstört. Dies meldet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Wie die Leiterin des Pressezentrums des Einsatzführungskommandos Süd, Natalija Humenjuk, in der Sendung des nationalen Fernsehens mitteilte, haben die Verteidigungskräfte im Süden der Ukraine vier Angriffsdrohnen in der Region Mykolajiw zerstört.

Sie fügte hinzu, dass die Wrackteile der abgeschossenen Drohnen Verwaltungsgebäude, eine Bildungseinrichtung und eine Wohnsiedlung beschädigten. Es gab keine Brände und keine Verletzten.

Wir erinnern daran, dass es in der Nacht in den Regionen Riwne und Cherson zu Explosionen kam. Es wurde auch über Explosionen in Krementschuk im Gebiet Poltawa berichtet.