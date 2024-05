Die Luftwaffe hat 17 unbemannte Flugzeuge zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 9. Mai hat die Luftwaffe der Ukraine 17 russische Drohnen in der Region Odessa zerstört.

Dies teilte der Kommandeur der Luftwaffe, Mykola Oleshchuk, mit.

Den Angaben zufolge griffen die Russen in der Nacht mit 20 Shahed-131/136 Angriffsdrohnen vom Kap Chauda auf der vorübergehend besetzten Krim aus an.

Als Ergebnis der Kampfhandlungen haben Flugabwehrraketeneinheiten der Luftwaffe und mobile Schießgruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte 17 Angriffsdrohnen in der Region Odessa zerstört.