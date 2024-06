Luftwaffe: 22 'Shahedis' über Nacht abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 5. Juni haben die Luftverteidigungskräfte in fünf Regionen 22 von 27 Shaheds abgeschossen, teilte die Luftwaffe am Morgen mit. Wo die Abschüsse stattfanden

In der Nacht zum 5. Juni haben die Luftverteidigungskräfte in den Regionen Mykolajiw, Cherson, Dnipro, Sumy und Poltawa 22 der 27 „Shaheds“ abgeschossen, mit denen die russische Armee die Ukraine angriff.

Dies gab der Kommandeur der Luftwaffe, Mykola Oleshchuk, am Morgen des 5. Juni bekannt.

Ihm zufolge griffen die russischen Angreifer in der Nacht zum 5. Juni mit 27 Shahed-131/136 Angriffsdrohnen aus den Gebieten Kursk – Russland, Kap Chauda – Krim an.

An der Abwehr des russischen Luftangriffs waren Flugabwehrraketeneinheiten und Einheiten der elektronischen Kampfführung der Luftwaffe sowie mobile Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte beteiligt.

„Als Ergebnis der Luftabwehrschlacht wurden 22 Shaheds in den Regionen Mykolajiw, Cherson, Dnipro, Sumy und Poltawa abgeschossen“, heißt es in der Erklärung.