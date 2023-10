Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Flugabwehrsystem S-400 Triumf wurde am Mittwochabend in der russischen Region Belgorod getroffen. Dies berichtete die Ukrajinska Prawda unter Berufung auf Quellen im Sicherheitsdienst der Ukraine am 4. Oktober.

Es heißt, dass Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes erfolgreich einen strategischen Luftabwehrkomplex im Wert von 1,2 Milliarden Dollar in der Nähe von Belgorod angegriffen haben.

Videos, die von Anwohnern in sozialen Netzwerken gepostet wurden, zeigen etwa 20 Explosionen am Standort von Triumf und seiner Radarstation. In den Nachbargemeinden ist inzwischen das Licht verschwunden.

„Dies ist der zweite Triumf-Komplex, den der ukrainische Sicherheitsdienst im letzten Monat „amüsiert“ hat. Der erste wurde am 14. September in Yevpatoria getroffen. Nach solchen „Triumph bavovnas“ im Sicherheitsdienst der Ukraine raten wir den Russen, über einen neuen Namen für diesen Komplex nachzudenken“, heißt es in der Nachricht.