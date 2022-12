Das ISW hat Medwedews Äußerungen über Russlands "militärische Ziele" bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Institute for the Study of War (ISW) hat erklärt, dass die Äußerungen des stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Nationalen Sicherheitsrates, Dmitrij Medwedew, Teil einer Informationskampagne sind, die darauf abzielt, die Unterstützung des Westens für die Ukraine zu schwächen.

Am 16. Dezember veröffentlichte Medwedew eine Liste von „legitimen militärischen Zielen“, zu denen auch „Streitkräfte anderer Länder, die sich offiziell dem Krieg in der Ukraine angeschlossen haben“ gehören.

Er stellte rhetorisch in Frage, ob die westliche Militärhilfe für die Ukraine bedeute, dass die Mitglieder der NATO-Operation in den Krieg gegen Russland eingetreten seien.

Wie ISW anmerkt, machte Medwedew diese Bemerkungen wahrscheinlich nach den groß angelegten russischen Raketenangriffen in dem Versuch, die Unterstützung des Westens für die Ukraine zu schwächen, indem er Ängste vor einer Eskalation zwischen dem Westen und Russland schürte.

„Medwedews Rhetorik bleibt unvereinbar mit der tatsächlichen Position des Kremls zum Krieg in der Ukraine. Die russischen Streitkräfte haben westliche Militärausrüstung, die in der Ukraine stationiert ist, angegriffen und werden dies wahrscheinlich auch weiterhin tun, aber das ist nicht überraschend“, so die ISW-Analysten…