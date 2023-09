Mehr als 100 Millionen Hrywnja wurden für Zahlungen für die Unterbringung von Binnenflüchtlingen bereitgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehr als 100 Millionen Hrywnja wurden für Zahlungen an Bürger bereitgestellt, die im Rahmen des Prykhistok-Programms Binnenflüchtlinge beherbergt haben. Dies wurde auf dem Treffen der Koordinationszentrale für Binnenvertriebene besprochen, berichtet das Ministerium für Wiedereingliederung.

„Die Teilnehmer des Treffens diskutierten unter anderem die Zahlungen im Rahmen des Programms Prihistok, das eine Entschädigung für die kostenlose Bereitstellung von Notunterkünften für Binnenvertriebene vorsieht. Es wird in Höhe von 450 Hrywnja pro Monat für die Unterbringung eines Binnenvertriebenen in der warmen Jahreszeit und 900 Hrywnja – während der Heizperiode – gezahlt“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass in dieser Woche bereits Zahlungen für Juni in Höhe von mehr als 102 Millionen Hrywnja geleistet wurden. Nächste Woche sollte die Finanzierung der Entschädigungen für Juli beginnen.

Erinnern Sie sich, das Programm Prihistock wurde von der Regierung Ende März 2022 gestartet.