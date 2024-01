Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Während der russischen Besatzung nahm die Bevölkerung von Melitopol in der Region Saporischschja zu, obwohl mehr als die Hälfte der Einwohner die Stadt verließ – an ihrer Stelle kamen etwa 100 Tausend Bürger der Russischen Föderation. Dies berichtete der Bürgermeister Ivan Fedorow am Dienstag, den 30. Januar, in Telegram.

„Die Bevölkerung des vorübergehend besetzten Melitopol ist größer geworden als vor der vollständigen Invasion und Besetzung….. Die Eindringlinge rotten die Ukrainer aus, importieren zu Tausenden Gastarbeiter aus Russland und verändern den Genpool der Nation in den vorübergehend besetzten Gebieten“, schrieb der Bürgermeister.

Fedorow stellte fest, dass bis zum 24. Februar 2022 150 Tausend Menschen in Melitopol lebten. Innerhalb von sechs Monaten nach der Besetzung verließen die meisten der einheimischen Bewohner die Stadt in die von der Ukraine kontrollierten Gebiete und ins Ausland.

„Doch fast zwei Jahre lang brachten die Raschisten etwa 100 Tausend Gastarbeiter, Militärs, Gastarbeiter und andere Fremde aus der Russischen Föderation nach Melitopol“, sagte er.

Wir werden daran erinnern, dass der ehemalige Chef der Militärverwaltung des Gebiets Luhansk, Sergej Hajdaj, sagte, dass die russischen Invasoren in den vorübergehend besetzten Gebieten des Gebiets Luhansk ganze Familien von Vertretern „kleiner Völker“ aus abgelegenen Regionen der Russischen Föderation einschleusen.