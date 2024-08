Mehr als 2.300 Schiffe nutzten in diesem Jahr den ukrainischen Korridor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehr als 2300 Schiffe haben die Schwarzmeerhäfen der Ukraine im Laufe des Jahres, in dem der Seekorridor im Schwarzen Meer in Betrieb war, angelaufen. Der Frachtumschlag belief sich auf mehr als 64 Millionen Tonnen. Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal während einer Regierungssitzung am Freitag, den 16. August bekannt.

Der Regierungschef erinnerte daran, dass Russland vom ersten Tag der Invasion an alles getan hat, um die ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer zu blockieren. Auf diese Weise hat der Feind die Wirtschaft der Ukraine und ihrer Verbündeten unter Druck gesetzt und die weltweite Ernährungssicherheit bedroht.

Laut Schmyhal war einer der größten Siege für die Ukraine im vergangenen Jahr die Eröffnung des ukrainischen Meereskorridors.

Der Ministerpräsident berichtete über die Ergebnisse des Seekorridors für die Ukraine.

„Mehr als 2.300 Schiffe haben in diesem Jahr die Schwarzmeerhäfen der Ukraine angelaufen. Der Frachtumschlag betrug mehr als 64 Millionen Tonnen. Fast 44 Millionen Tonnen Getreide wurden aus der Ukraine exportiert“, sagte er.

Ihm zufolge hatte all dies positive Auswirkungen auf verschiedene Sektoren der Wirtschaft des Landes und auf die Wirtschaft insgesamt.