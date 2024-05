Mehr als die Hälfte der natürlichen Personen, die in der Ukraine in diesem Jahr ein Unternehmen gründen, sind Frauen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am häufigsten gründen Frauen Unternehmen im Einzelhandel, in der Bereitstellung von individuellen und Informationsdienstleistungen.

Mehr als 43 Tausend natürliche Personen als Unternehmer in der Ukraine im Jahr 2024 wurden von Frauen registriert. Das ist mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der neu gegründeten physischen Personenunternehmer im ersten Quartal dieses Jahres, berichtet Opendatabot.

„43.554 neue Physical Entrepreneur, die von Frauen im ersten Quartal 2024 gegründet wurden. Das sind 59 Prozent der Gesamtzahl der neuen Unternehmen und ein Rekordhoch in den letzten Jahren. Männer eröffneten in der gleichen Zeit 30.496 neue Fälle. Im Vergleich dazu machten Frauen im Jahr 2021 51 Prozent der Gesamtzahl der neu gegründeten Einzelunternehmer aus“, so der Bericht.

Es wird festgestellt, dass Frauen am häufigsten den Einzelhandel (68% der Frauen und 32% der Männer), andere persönliche Dienstleistungen (89% der Frauen und 11% der Männer) und Informationsdienstleistungen (63% der Frauen und 37% der Männer) wählen. Männer entscheiden sich häufiger für Computerprogrammierung und Großhandel.

Wir erinnern daran, dass die Ukrainer im ersten Quartal 2024 mehr als 74 Tausend neue Physikalische Person-Unternehmer eröffnet haben, das sind 33,6% mehr als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.