Die Ukraine hat ein Rekord-BIP pro Kopf erreicht

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf ist ein Wirtschaftsindikator, der das durchschnittliche Niveau der Produktion von Waren und Dienstleistungen pro Person in einem Land misst.

Die Wirtschaft der Ukraine wächst trotz des Krieges weiter. Der Indikator des BIP pro Kopf hat das Vorkriegsniveau überschritten. Dies teilte der stellvertretende Wirtschaftsminister der Ukraine Andrij Telyupa mit.

Ihm zufolge liegt das Wachstum des realen BIP der Ukraine im Jahr 2024 bei 3,6%.

„Trotz all der schwierigen Bedingungen, all der Probleme mit der Energie, mit dem Humankapital, wachsen wir. Dies ist sicherlich ein erneuerbares Wachstum nach dem Rückgang von 2022. Wenn Sie sich das BIP-Niveau nach Bevölkerungszahl ansehen, haben wir jetzt ein Rekord-BIP pro Kopf erreicht“, sagte Telupa.

Zur Erinnerung: Das Wachstum des ukrainischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) verlangsamte sich im Oktober 2024 auf 1,5 Prozent gegenüber 3,8 Prozent im September.