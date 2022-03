Schmyhal: Die Unternehmen erholen sich von dem ersten Schock

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der vergangenen Woche hat die Ukraine wieder mit der Arbeit begonnen. Dies erklärte Ministerpräsident Denys Schmyhal am Donnerstag, den 31. März, in einer Videoansprache.

„Die Unternehmen beginnen nach dem ersten Schock, sich zu besinnen. Eine Reihe von Entscheidungen im Bereich der Steuer-, Regulierungs-, Zoll- und Kreditpolitik hat sicherlich dazu beigetragen. Mehrere der größten Fabriken nehmen gleichzeitig die Arbeit auf. Mehr als 120.000 Unternehmer haben innerhalb weniger Tage das neue Steuersystem beantragt – 2 % ihres Umsatzes“, sagte Schmyhal.

Ihm zufolge wurden in den letzten Tagen eintausend neue Einzelunternehmer über das Dyia-System registriert.

Der Ministerpräsident fügte hinzu, dass rund 1.500 Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes bereits einen Antrag auf Verlagerung gestellt haben. Mehrere Hundert haben sich bereits aus den Kampfgebieten zurückgezogen oder sind gerade dabei, sie zu verlassen, um die Operationen fortzusetzen, fügte der Ministerpräsident hinzu…