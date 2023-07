Mehrere Hundert "Wagneristen" drangen in Belarus ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehrere hundert Söldner des russischen privaten Militärunternehmens Wagner sind in das Hoheitsgebiet von Belarus eingereist. Eine solche Zahl stellt keine Bedrohung für die Ukraine dar, aber die „Wagneriten“ können für Provokationen an der Grenze eingesetzt werden. Dies sagte der Vertreter des staatlichen Grenzdienstes Andrej Demtschenko in einer Sendung des Fernsehsenders.

„Einzelne Gruppen von Söldnern werden auf das Territorium von Belarus gebracht. Wir sprechen von mehreren Hundert. Wir beobachten weiter, um zu verstehen, wo genau auf dem Territorium von Belarus sie platziert werden, wie genau sie eingesetzt werden. Diese Zahl stellt keine solche Bedrohung für die Ukraine dar, dass eine Kampfgruppe gebildet werden könnte, aber Weißrussland kann sie einsetzen, um die Lage an der Grenze zur Ukraine oder zu anderen Ländern zu destabilisieren“, sagte er.

Demtschenko zufolge befinden sich die Söldner bisher in Lagern, die Hunderte von Kilometern von der Grenze zur Ukraine entfernt sind.