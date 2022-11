Menschen aus 93 Ländern beteiligen sich am Aufbau einer Seedrohnenflotte - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Menschen aus 93 Ländern haben sich bereits an der Spendenaktion für Seedrohnen für die Ukraine auf der Plattform United24 beteiligt. Dies kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache an die ukrainische Bevölkerung am Dienstagabend, 23. November, an.

Ihm zufolge sammelt die Fundraising-Plattform United24 derzeit sehr aktiv Gelder für Seedrohnen.

„Gewöhnliche Menschen. Mehr als 50 ukrainische Unternehmen. Internationale Unternehmen. Und unsere litauischen Freunde. Und die IT-Gemeinschaft. Insgesamt haben sich Menschen aus 93 Ländern unserer Initiative angeschlossen. Die ukrainische Flotte von Seedrohnen wird schrittweise aufgebaut“, so Selenskyj, der darauf hinwies, dass Einheitlichkeit zu hervorragenden Ergebnissen führt.