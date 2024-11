Menschen wurden aus brennenden Häusern befreit: Russische unbemannte Flugzeuge griffen die Gemeinde Poltawa an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben im Laufe des Tages mehrmals die zivile Infrastruktur in der Gemeinde Poltawa angegriffen.

Russische Drohnen haben am Donnerstag, den 31. Oktober, zivile Infrastrukturen in der Gemeinde Poltawa angegriffen. Zwei Menschen wurden aus einem brennenden Haus befreit, sagte der Leiter des OVO von Poltawa Philip Pronin.

„Die Russen haben die Gemeinde Poltawa mehrmals angegriffen. Die feindlichen Drohnen haben die zivile Infrastruktur getroffen. Dabei wurden drei Wohnhäuser und ein landwirtschaftliches Gebäude beschädigt“, heißt es in der Meldung.

Zwei Menschen wurden gerettet. Sie wurden von Rettungskräften aus dem brennenden Haus gezogen. Es gab keine Todesopfer.

Ebenfalls am Donnerstag wurden in Dergachy in der Region Charkiw zwei Menschen durch einen russischen KAB-Schlag verletzt.

