Die Meteorologen sagen Wind und leichten Frost voraus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Für Sonntag, den 4. Dezember, sagen die Meteorologen in der Ukraine windiges und trockenes Wetter voraus, wobei in einigen Regionen Windböen von bis zu 20 m/s möglich sind.

Das Ukrhydromet-Zentrum sagt wolkiges Wetter mit klarem Himmel und ohne Niederschlag voraus. In den westlichen und nördlichen Regionen können die Straßen vereist sein.

Wind – nordöstlich und östlich, in den meisten Regionen – 7-12 m/s, im südöstlichen Teil der Ukraine sind Böen bis zu 15-20 m/s möglich.

Lufttemperatur in der Nacht 4 -9 Grad unter Null, in östlichen Regionen ist Frost bis zu -13 möglich. Die Tagestemperaturen werden auf 0-5 Grad Celsius ansteigen. In den westlichen und südlichsten Regionen liegen die Nachttemperaturen zwischen 1 und 6 Grad unter dem Gefrierpunkt und die Tagestemperaturen zwischen 2 Grad unter dem Gefrierpunkt und 3 Grad über dem Gefrierpunkt. Im äußersten Süden und in den Unterkarpaten werden die Nachttemperaturen bei 0 und die Tagestemperaturen bei 1-6 Grad Celsius liegen.

Zuvor hatte das Ukrhydrometecenter den November als Wetterrekord in Kiew bezeichnet.

