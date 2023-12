Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Militärische Spionageabwehroffiziere des Sicherheitsdienstes der Ukraine haben ihren beruflichen Feiertag mit Feuerwerkskörpern an den Stellungen der Angreifer gefeiert, berichtet der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine.

„Unsere Kämpfer verteilen explosive „Geschenke“ an die Russen in den heißesten Gebieten des Krieges. Im vergangenen Monat haben ihre Streitkräfte 93 Ziele getroffen, darunter: Panzer, BMPs und APCs, SAM Strela-10, Haubitzen MSTA-B, REB Field-21, die Videoüberwachungsstation Murom -P, Lagerhäuser für Kampfstoffe und vieles mehr. Und die Soldaten der 13. Hauptdirektion der militärischen Spionageabwehr des Sicherheitsdienstes der Ukraine bereiten noch mehr „bavovna“ für die Invasoren vor – selbst dort, wo sie es nicht erwarten. Wir vernichten den Feind bis zum vollständigen Sieg!“ – heißt es in dem Kommentar zu dem veröffentlichten Video über die präzise Arbeit der Spionageabwehr.

Zuvor hatte der Sicherheitsdienst der Ukraine gezeigt, wie feindliche Infanterie durch Drohnen vernichtet wird. Spezialkräfte des Sicherheitsdienstes der Ukraine haben den Russen geholfen, „ihre Gehirne zu verteilen“, kommentierte der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine das Video.

