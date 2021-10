Milovanov: Internationale IT-Unternehmen sind oft unzufrieden mit der Praxis der Beschäftigung von Einzelunternehmern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Präsident des CSE und Berater des Leiters des Präsidialamtes Timofey Milovanov glaubt, dass einige internationale IT-Unternehmen es nicht eilig haben, ihre Niederlassungen in der Ukraine zu eröffnen, weil sie oft unzufrieden mit der Praxis der Beschäftigung von Einzelunternehmern sind.

Dies sagte er in einem Interview mit der Seite.

„Für die Ukrainer ist dieses Beschäftigungssystem akzeptabel, aber für einige internationale Unternehmen ist es nicht akzeptabel, weil sie das System des Einzelunternehmern für grau halten“, sagte er.

Ihm zufolge arbeiten internationale Unternehmen nach dem normalen Steuersystem. Solche Bedingungen sind für ukrainische Unternehmen, die bereits auf dem Markt tätig sind, von Vorteil, nicht aber für ausländische Unternehmen, die sich hier niederlassen wollen. „Letztlich verlieren die internationalen Unternehmen im Wettbewerb mit denjenigen, die sich nicht darum kümmern“, sagte Milovanov.

„Als ich Wirtschaftsminister war, habe ich mich mit Vertretern von Samsung getroffen. Aus diesem Gespräch erinnere ich mich, dass sich die ukrainische Niederlassung auch über das weit verbreitete Modell der Anwerbung von Mitarbeitern der Einzelunternehmern in der Ukraine beschwerte.

Angesichts dieser Praxis entscheiden sich solche Unternehmen in der Regel für die Entwicklung in anderen Ländern. Es ist für sie profitabler, Arbeitsplätze in polnischen F&E-Zentren zu schaffen als in der Ukraine. Samsung ist leider nicht das einzige Beispiel dafür“, resümierte der Berater des Chefs des Präsidialamtes.