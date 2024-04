Der Minister für Agrarpolitik Solskyj wurde gegen eine Kaution in Höhe von 75,7 Millionen Hrywnja freigelassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Minister für Agrarpolitik Mykola Solskyj, der verdächtigt wird, staatliches Land im Wert von 291 Millionen Hrywnja beschlagnahmt und versucht zu haben, Land im Wert von weiteren 190 Millionen Hrywnja zu beschlagnahmen, wurde gegen eine Kaution in Höhe von 75,7 Millionen Hrywnja freigelassen.

Dies teilte sein Anwalt Nazar Kulchytskyi gegenüber Suspilne mit.

Nun ist Solsky verpflichtet, auf Verlangen eines Detektivs des Nationalen Antikorruptionsbüros, eines Ermittlers oder eines Gerichts zu erscheinen, Kiew nicht zu verlassen, nicht mit Zeugen in dem Fall zu kommunizieren, seinen Reisepass und andere Dokumente zu hinterlegen und ein elektronisches Armband zu tragen. Dem Minister wurde auch untersagt, mit seinem Stellvertreter zu kommunizieren.

Am 26. April verhängte das Oberste Anti-Korruptionsgericht der Ukraine (HACC) gegen den Minister für Agrarpolitik Mykola Solsky eine Untersuchungshaft. Der Minister wurde für zwei Monate in Untersuchungshaft geschickt und erhielt eine alternative Kaution in Höhe von 75 Millionen 700 Tausend Hrywnja.

Solsky ist nun verpflichtet, auf Verlangen eines Detektivs des Nationalen Antikorruptionsbüros, eines Ermittlers oder eines Gerichts zu erscheinen, Kiew nicht zu verlassen, nicht mit Zeugen in dem Fall zu kommunizieren, seinen Reisepass und andere Dokumente zu hinterlegen und ein elektronisches Armband zu tragen. Dem Minister wurde auch untersagt, mit seinem Stellvertreter zu kommunizieren.