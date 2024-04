Das Ministerkabinett hat eine zusätzliche Zahlung für Militär- und Polizeibeamte festgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerkabinett hat eine zusätzliche Zahlung von 70.000 Hrywnja für Militär- und Polizeibeamte festgelegt. Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal am Freitag, den 12. April, im Telegram bekannt.

„Wir werden unsere Verteidigungskräfte weiterhin unterstützen. Auf gemeinsame Initiative der Werchowna Rada und der Regierung wurde heute eine zusätzliche Zahlung von 70 Tausend Hrywnja für Militärs und Polizisten eingeführt, die Kampfeinsätze an vorderster Front leisten“, schrieb er.

Laut Schmyhal wird die einmalige Vergütung für jeweils 30 Tage der Erfüllung solcher Aufgaben fällig.

Am Vortag hatte die Werchowna Rada eine Resolution verabschiedet, mit der die Regierung verpflichtet wurde, einen Gesetzentwurf über die Rotation des Militärs an der Front auszuarbeiten. Außerdem sollte das Ministerkabinett zusätzliche Pauschalzahlungen in Höhe von 70 Tausend Hrywnja für Kämpfer der Streitkräfte der Ukraine bereitstellen.

Ebenfalls gestern hat die Werchowna Rada in zweiter Lesung den Gesetzentwurf zur Mobilisierung angenommen. Das Dokument wird in einem Monat in Kraft treten, nachdem es vom Parlamentspräsidenten und vom Präsidenten unterzeichnet wurde.